Lecce-Milan, i convocati di mister Pioli per domani: out Musacchio e …

Stefani Pioli ha appena dirimato i convocati per la partita di domani di Serie A tra Lecce e Milan che avrà inizio alle 19:30

Ecco i convocati del Milan per il match di domani valido per la 27 esima giornata di Serie A contro il Lecce. I rossoneri riprenderanno il campionato dopo lo stop temporaneo dettato dall’emergenza Coronavirus senza Musacchio, Ibrahimovic e Duarte, out tutti e tre per infortunio.

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Theo Hernandez, Kjaer, Laxalt, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessié, Krunic, Paquetá, Saelemaekers.

Attaccanti: Castillejo, Colombo, Rafael Leao, Daniel Maldini, Rebic.