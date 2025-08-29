Lecce Milan, gol di Gabbia annullato tra le proteste: l’episodio ha fatto protestare molto Max Allegri. Le ultimissime sui rossoneri

Purtroppo la gioia del Milan per il gol del vantaggio di Matteo Gabbia è durata solo un istante. Dopo un’analisi al VAR, la rete è stata revocata per un’irregolarità. Il motivo della decisione è stato una spinta a due mani del difensore rossonero nei confronti del suo diretto avversario, che è crollato a terra prima del colpo di testa. Una scelta che ha scatenato la rabbia in panchina e in campo.

La decisione arbitrale ha fatto molto discutere, alimentando le veementi proteste di Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero, incredulo per la scelta dell’arbitro, ha mostrato il suo disappunto in maniera accesa. La sua frustrazione è stata evidente: dopo una settimana difficile a seguito della sconfitta con la Cremonese, il Milan era riuscito a trovare un gol immediato che sembrava aver risollevato gli animi. Il mancato vantaggio, invece, ha riportato la squadra e la panchina in uno stato di nervosismo.

La decisione del VAR ha così cancellato il gol di Gabbia, rimettendo la partita in parità. L’episodio ha avuto un impatto psicologico significativo sulla gara. Il Milan, che aveva iniziato con grande aggressività, ha dovuto riorganizzarsi mentalmente e non ha più trovato la scintilla iniziale. L’attenzione, invece di essere sul gioco, si è spostata sulle proteste e sul nervosismo.

L’episodio ha segnato un momento di rottura nel match, con il Lecce che ha potuto respirare e trovare fiducia. Per il Milan, ora, la sfida si fa ancora più complessa: non solo deve cercare il gol, ma deve farlo superando il contraccolpo psicologico causato da una decisione che, secondo la panchina rossonera, è stata a dir poco discutibile.