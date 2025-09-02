Connect with us

HANNO DETTO

Lecce Milan, Estupinan carica i tifosi dopo la vittoria al Via Del Mare: il bellissimo messaggio social - FOTO

HANNO DETTO

Odogu ai canali social del Milan: «Non riesco a credere a quello che è successo nelle ultime 24 ore! Sulle mie sensazioni...»

HANNO DETTO

Mercato Milan, Condò perplesso: «Difficile giudicare le mosse dei rossoneri. C'è un reparto che non mi convince»

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Di Stefano estasiato da due importantissimi colpi di Tare! Elogi incredibili del giornalista

HANNO DETTO

Mercato Milan, Chukwueze si presenta al Fulham: le prime parole dell'esterno nigeriano

HANNO DETTO

Lecce Milan, Estupinan carica i tifosi dopo la vittoria al Via Del Mare: il bellissimo messaggio social – FOTO

Milan news 24

Published

46 minuti ago

on

By

Estupinan

Lecce Milan, Pervis Estupinan ha caricato i tifosi rossoneri dopo l’importantissima vittoria nell’ultima giornata di campionato

L’entusiasmo di Pervis Estupiñán si è riversato su X dopo la vittoria del Milan a Lecce, un successo che ha acceso le speranze di tutti i tifosi rossoneri. La sua celebrazione, un messaggio carico di passione e determinazione, è diventata rapidamente virale, confermando il forte legame tra la squadra e i suoi sostenitori. Le sue parole, pubblicate pochi giorni dopo il fischio finale al Via del Mare, non sono state solo un’esultanza per i tre punti, ma un vero e proprio manifesto di intenti per il futuro del club rossonero.

Il messaggio di Pervis Estupiñán recitava: “+3. Grande lavoro della squadra, insieme siamo più forti. Passo dopo passo e con sacrificio lotteremo per portare questo grande club dove merita. Grazie a tutti i nostri rossoneri in viaggio che ci hanno accompagnato a Lecce. Forza Milan”. Questa dichiarazione ha un peso significativo, soprattutto in un momento cruciale per il Milan, che sta affrontando un profondo cambiamento a livello societario e tecnico. L’arrivo del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, ha innescato una nuova fase, fatta di sfide e grandi aspettative.

Le parole di Estupiñán risuonano come un inno all’unità e al lavoro di squadra, principi che Tare e Allegri stanno cercando di inculcare nella mentalità del gruppo. L’obiettivo è chiaro: riportare il Milan ai vertici del calcio italiano. Il sacrificio menzionato dal giocatore è il fulcro di questa missione, un elemento essenziale per superare le difficoltà e raggiungere traguardi ambiziosi. La vittoria a Lecce è stata solo il primo passo di un lungo percorso, ma ha dimostrato che la squadra ha la forza e la coesione necessarie per lottare.

Il ringraziamento ai tifosi, i “rossoneri in viaggio”, sottolinea l’importanza del supporto del pubblico, una componente fondamentale per qualsiasi grande club. La passione dei tifosi milanisti è una risorsa inestimabile, capace di spingere i giocatori oltre i propri limiti. La sinergia tra squadra e tifosi è la chiave per creare un ambiente vincente e riportare il Milan dove merita. Il messaggio di Estupiñán è un promemoria per tutti: il futuro del Milan è un progetto collettivo, che richiede impegno, unità e il sostegno incondizionato di tutti i suoi componenti. Con Tare e Allegri al timone, il club rossonero è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua gloriosa storia.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.