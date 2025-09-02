Lecce Milan, Estupinan carica i tifosi dopo la vittoria al Via Del Mare: il bellissimo messaggio social – FOTO

Lecce Milan, Pervis Estupinan ha caricato i tifosi rossoneri dopo l’importantissima vittoria nell’ultima giornata di campionato

L’entusiasmo di Pervis Estupiñán si è riversato su X dopo la vittoria del Milan a Lecce, un successo che ha acceso le speranze di tutti i tifosi rossoneri. La sua celebrazione, un messaggio carico di passione e determinazione, è diventata rapidamente virale, confermando il forte legame tra la squadra e i suoi sostenitori. Le sue parole, pubblicate pochi giorni dopo il fischio finale al Via del Mare, non sono state solo un’esultanza per i tre punti, ma un vero e proprio manifesto di intenti per il futuro del club rossonero.

Il messaggio di Pervis Estupiñán recitava: “+3. Grande lavoro della squadra, insieme siamo più forti. Passo dopo passo e con sacrificio lotteremo per portare questo grande club dove merita. Grazie a tutti i nostri rossoneri in viaggio che ci hanno accompagnato a Lecce. Forza Milan”. Questa dichiarazione ha un peso significativo, soprattutto in un momento cruciale per il Milan, che sta affrontando un profondo cambiamento a livello societario e tecnico. L’arrivo del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, ha innescato una nuova fase, fatta di sfide e grandi aspettative.

Le parole di Estupiñán risuonano come un inno all’unità e al lavoro di squadra, principi che Tare e Allegri stanno cercando di inculcare nella mentalità del gruppo. L’obiettivo è chiaro: riportare il Milan ai vertici del calcio italiano. Il sacrificio menzionato dal giocatore è il fulcro di questa missione, un elemento essenziale per superare le difficoltà e raggiungere traguardi ambiziosi. La vittoria a Lecce è stata solo il primo passo di un lungo percorso, ma ha dimostrato che la squadra ha la forza e la coesione necessarie per lottare.

Il ringraziamento ai tifosi, i “rossoneri in viaggio”, sottolinea l’importanza del supporto del pubblico, una componente fondamentale per qualsiasi grande club. La passione dei tifosi milanisti è una risorsa inestimabile, capace di spingere i giocatori oltre i propri limiti. La sinergia tra squadra e tifosi è la chiave per creare un ambiente vincente e riportare il Milan dove merita. Il messaggio di Estupiñán è un promemoria per tutti: il futuro del Milan è un progetto collettivo, che richiede impegno, unità e il sostegno incondizionato di tutti i suoi componenti. Con Tare e Allegri al timone, il club rossonero è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua gloriosa storia.