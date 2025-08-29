Lecce Milan, prima da ex per Francesco Camarda: Di Francesco punta su di lui per vincere al Via del Mare. Le ultimissime sui rossoneri

Per Francesco Camarda questa sera non sarà una partita come le altre. Il giovane attaccante, in prestito dal Milan al Lecce, scenderà in campo dal primo minuto per la sua seconda presenza da titolare in Serie A, affrontando proprio la sua ex squadra. Una sfida dal sapore speciale, che lo vede protagonista contro i compagni con cui ha condiviso un lungo percorso di crescita nel settore giovanile e con cui ha già esordito in prima squadra.

La scelta del tecnico salentino Di Francesco di schierarlo subito titolare è un segnale di grande fiducia nei confronti del diciassettenne, chiamato a dimostrare sul campo tutto il suo potenziale. Camarda, che ha già giocato una partita da titolare in campionato, avrà l’occasione di misurarsi con i difensori rossoneri, una sorta di esame di maturità per capire a che punto è il suo percorso di maturazione. L’attenzione sarà tutta su di lui e sulla sua capacità di impattare la partita, con i riflettori puntati su ogni sua giocata.

Sarà un’emozione particolare per Camarda, che dovrà gestire la tensione e l’affetto per il suo passato, senza però tradire la maglia che indossa oggi. Se dovesse riuscire a segnare, è quasi scontato che non esulterebbe, un gesto di rispetto che i tifosi del Milan di certo apprezzerebbero. La sua presenza in campo non è solo un fatto tecnico, ma anche un simbolo del legame tra i due club, che in questo mercato estivo hanno trovato un accordo per il suo trasferimento in prestito con diritto di opzione e contropzione.

La partita di stasera è un banco di prova cruciale non solo per il Lecce, che cerca punti salvezza, ma anche per Camarda, che ha l’opportunità di lanciare un segnale forte al Milan e dimostrare di meritare un ruolo di primo piano nel calcio che conta.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Saelemaekers. All. Allegri.