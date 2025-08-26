Lecce Milan, inizia la preparazione verso la seconda di campionato: oggi allenamento e Leao… Ultimissime notizie sui rossoneri

Dopo la clamorosa e inaspettata sconfitta subita in casa contro la Cremonese, il Milan si è subito rimesso al lavoro. La squadra si è ritrovata oggi per riprendere gli allenamenti, concentrandosi sulla prossima sfida in trasferta contro il Lecce. La partita, in programma venerdì sera alle 20:45 allo stadio “Via del Mare”, è cruciale per i rossoneri, che devono riscattare la pessima prestazione di sabato e non perdere ulteriore terreno in classifica.

La reazione dopo la Cremonese e il punto su Leao

La sconfitta contro la Cremonese ha lasciato il segno, non solo per il risultato, ma anche per la prestazione incolore della squadra. L’allenatore Allegri e il DS Tare, insieme a tutto il gruppo, sono chiamati a dare una risposta immediata e decisa. L’obiettivo è ripartire con il piede giusto, recuperare la fiducia e dimostrare che la sconfitta è stata solo un incidente di percorso.

Tuttavia, il cammino verso Lecce si presenta in salita, anche a causa delle condizioni fisiche di Rafael Leao. L’esterno portoghese è in forte dubbio per la partita. Le prime valutazioni dopo la partita contro la Cremonese non sono state rassicuranti e oggi, durante la ripresa degli allenamenti, verranno effettuati i primi controlli approfonditi per capire l’entità del problema. La sua assenza, se confermata, sarebbe un duro colpo per il Milan, che perde così una delle sue principali fonti di gioco e di pericolosità offensiva. La sua rapidità e la sua capacità di saltare l’uomo sono un’arma fondamentale che il Milan non può permettersi di non avere, soprattutto in una gara in cui c’è bisogno di una reazione forte.

La squadra si prepara a Lecce con l’incognita Leao e con la consapevolezza che non sono più ammessi passi falsi. La pressione è alta e i tifosi si aspettano una prestazione convincente per dimenticare la debacle del weekend e tornare a vincere. Tutte le speranze sono riposte nella capacità della squadra di reagire e di mostrare la propria qualità, anche senza il suo giocatore più rappresentativo.