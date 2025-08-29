Lecce Milan, Allegri in missione: tra mercato ed emergenza, il livornese cerca i tre punti svolta-stagione

Lecce Milan, Massimiliano Allegri cerca il riscatto dopo la pesante sconfitta a San Siro contro la Cremonese di sabato scorso

Nonostante le voci di calciomercato che ronzano attorno a Milanello, con l’arrivo di Cristopher Nkunku che ha fatto sognare i tifosi, l’attenzione del Milan si sposta inevitabilmente sul campo. Questa sera, alle 20.45, i rossoneri scenderanno in campo allo stadio Via del Mare per affrontare il Lecce nella seconda giornata di Serie A Enilive. La partita è di cruciale importanza, soprattutto dopo la brutta sconfittaall’esordio, subita a San Siro contro la neopromossa Cremonese.

A rendere la sfida ancora più complessa sono le numerose defezioniche affliggono la squadra. Il nuovo allenatore Massimiliano Allegrideve fare a meno di pedine fondamentali. L’assenza più pesante è senza dubbio quella di Rafael Leao, ma la situazione si è aggravata ulteriormente con il grave infortunio subito da Jashari. Il centrocampista svizzero, come riportato dal Corriere della Sera, ha riportato una frattura composta del perone destro e sarà costretto a restare lontano dai campi per almeno due settimane. Un duro colpo che si aggiunge al forfait di Christian Pulisic, che sarà in panchina a causa di un problema alla caviglia.

L’emergenza è un dato di fatto e la pressione sull’intera squadra è già altissima. Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare sa che per i rossoneri, oggi più che mai, sono fondamentali i tre punti. Una nuova sconfitta renderebbe l’inizio di stagione ancora più complicato e minerebbe la fiducia in un progetto tecnico che, nonostante i colpi di mercato, stenta a decollare. Il titolo del Corriere della Sera, “Milan, è già alta tensione, serve il riscatto a Lecce. C’è Nkunku, Jashari fa crac”, riassume perfettamente il clima che si respira. L’infortunio di Jashari è un “colpo basso” che ha creato un’ulteriore incognita.

Per il Milan, questa sera a Lecce non è solo una partita: è una prova di carattere, una sfida per dimostrare di poter superare le difficoltà e riprendere la rotta. I tifosi si aspettano una reazione immediata e una prestazione convincente per dimenticare la delusione di San Siro. La squadra dovrà attingere a tutte le sue risorse per conquistare una vittoria che, al di là dei punti, sarebbe un’importante iniezione di fiduciaper il prosieguo del campionato.