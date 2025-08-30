Lecce Milan, ecco la vittoria che serviva ad Allegri: adesso il campionato è ufficialmente iniziato e la sosta… Ultimissime notizie sui rossoneri

Allegri e il Milan ripartono da Lecce

Dopo un avvio di campionato difficile, il Milan è riuscito a rialzare la testa vincendo 2-0 a Lecce. La vittoria, che ha portato i primi tre punti della stagione, è un’importante iniezione di fiducia per la squadra e per il tecnico Massimiliano Allegri, che avrà ora l’opportunità di lavorare con maggiore serenità durante la sosta per le nazionali.

La sosta come alleato di Allegri

L’esito positivo del match contro il Lecce non è l’unica buona notizia per il Milan. A differenza di altre squadre, i rossoneri avranno pochi giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Questo permetterà ad Allegri di avere quasi tutta la rosa a disposizione per due settimane, un periodo prezioso per affinare schemi e preparare la squadra al meglio in vista del rientro in campo. Il tecnico potrà lavorare sulla mentalità e sulla condizione fisica dei suoi giocatori, fondamentale per affrontare un calendario fitto di impegni.

Come titolato da Tuttosport, “Max ha iniziato il campionato”, e la sensazione è che il Milan, dopo la sosta, possa davvero ingranare la marcia. Con una squadra finalmente al completo, il tecnico e il DS Igli Tare possono contare su una rosa competitiva e pronta a lottare per i massimi obiettivi.