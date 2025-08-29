Lecce Milan, Allegri pensa ad una grande novità di formazione: potrebbe esserci un esordio venerdì sera. Le ultimissime sui rossoneri

Nonostante il turbinio di voci e indiscrezioni che affollano il calciomercato in queste ultime ore, il Milan rimane concentrato sul campo. L’obiettivo è preparare al meglio la delicata trasferta a Lecce, che si preannuncia come un crocevia cruciale per la stagione dei rossoneri. La squadra, guidata da Massimiliano Allegri, deve necessariamente riscattare la prestazione deludente e la sconfitta casalinga contro la Cremonese.

La difesa da rivedere

Uno dei problemi più evidenti emersi dalla prima giornata di campionato è stato il reparto difensivo, definito “da horror” dalla Gazzetta dello Sport. Il Milan ha subito due gol su altrettanti errori individuali, con la difesa spesso trovata impreparata anche in situazioni di gioco schierato. Per questo motivo, il tecnico Allegri è pronto a mettere mano al reparto arretrato per cercare di trovare maggiore solidità e sicurezza.

L’esordio di De Winter

Secondo la Gazzetta, la principale novità nella formazione titolare potrebbe essere l’esordio di Koni De Winter, uno degli acquisti estivi del club. Il centrale belga, arrivato per sostituire Malick Thiaw ceduto al Newcastle, si candida per un posto al centro della difesa a tre. L’obiettivo è dare maggiore stabilità alla retroguardia e affiancare il giovane difensore agli esperti Tomori e Kalulu. A farne le spese, secondo la rosea, sarebbe Matteo Gabbia, che ha faticato contro la Cremonese e che potrebbe sedere in panchina per lasciare spazio al nuovo arrivato.

De Winter avrà il compito di tenere a bada Francesco Camarda, attaccante ancora di proprietà del Milan ma in prestito al Lecce. Sarà un duello particolare e suggestivo, che vedrà un ex giocatore rossonero affrontare la sua ex squadra. Il Milan, con il suo DS Tare, ha fiducia nel nuovo acquisto e spera che la sua presenza possa portare la svolta necessaria al reparto difensivo, ridando sicurezza a tutta la squadra.