Lecce inarrestabile: battuto anche il Genoa al Via del Mare, D’Aversa supera il Milan in classifica per una notte

Il Lecce non si ferma più: al Via del Mare la squadra di D’Aversa supera nel finale il Genoa e si regala una notte da sogno.

11 punti in classifica per i giallorossi che, in attesa delle sfide di domani, si regalano una notte al secondo posto. Superato almeno momentaneamente anche il Milan, impegnato domani col Verona.