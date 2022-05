Leao secondo Tonali: «Ci ha fatto vincere quando eravamo in difficoltà». Così Sandro sul portoghese

Sandro Tonali ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

MIGLIOR GIOCATORE – «A chi dò l’Oscar? A Leao, per le partite che ci ha fatto vincere quando eravamo in difficoltà. Ha dato concretezza e punti, al di là delle giocate. Se parte palla al piede sai che arriva, io per primo ne ho approfittato: contro il Verona mi ha messo lui nelle condizioni di segnare due volte. Non ci sono miei meriti se non quello di essermi fatto trovare al posto giusto, il resto è opera sua».