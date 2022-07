Leao sempre più grosso: merito del Milan e del personal trainer. Pioli lo ritrova sempre più strutturato

La massa muscolare di Rafael Leao aumenta di anno in anno e ogni estate, al ritorno dalle vacanze, Pioli ritrova un calciatore sempre più strutturato. Merito di Leao, ovviamente, del lavoro portato avanti a Milanello, ma anche di Francisco Martins, personal trainer di Rafa: da quando Leao “fa coppia” con lui, l’esplosione muscolare e il decollo nel rendimento sono andati a braccetto.

Le urgenze per adesso sono altre ,ma quando la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 riprenderà, Rafa e il Diavolo ripartiranno dalla voglia comune di proseguire insieme.