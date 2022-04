Leao, Pioli ci rivede Henry: ma deve tornare a far gol. Il portoghese ha smarrito la via della rete

Come riportato da La Gazzetta dello Sport in Rafael Leao Pioli intravede tratti alla Henry, uno che ha iniziato da esterno offensivo e si è scoperto bomber a 22 anni, stessa età di Rafa adesso.

Il tempo per affinare l’istinto da cannoniere non manca, insomma, a patto però che il portoghese non perda il filo del discorso. Da un mese e mezzo ha smesso di segnare e non riesce più a trovare la misura giusta ogni volta che gli capita un pallone buono tra i piedi.