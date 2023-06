Leao: «Pallone d’Oro o Disco d’Oro? Il primo, per forza». Le parole dell’esterno rossonero sulla sua passione per la musica

Rafael Leao ha parlato ai microfoni della Rai della sua passione per la musica e del suo pseudonimo Way 45. Ecco le parole dell’esterno rossonero:

«45 è il codice postale del mio quartiere e way è inglese per cammino. Mio padre faceva il cantante, mio zio il dj, la musica è la mia compagnia. Parlo della mia vita, non voglio uscire dal mio mondo, dalla persona che sono. Nei miei giorni devo avere sempre calcio e musica. Pallone d’Oro o Disco d’Oro? Il primo, per forza»