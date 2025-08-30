Leao esulta: «Vittoria meritata a Lecce, continuiamo così!». E rassicura tutti sulle condizioni del polpaccio

Leao, esterno del Milan, ha commentato con gioia la vittoria dei rossoneri sul campo del Lecce per 0-2: le sue dichiarazioni

Il calcio giocato si ferma, ma lo spettacolo continua. E anche se lontano dal campo per un infortunio al polpaccio, il fuoriclasse del Milan Rafael Leao non ha fatto mancare la sua presenza, regalando un momento di pura spontaneità e divertimento ai suoi fan durante una diretta sul suo canale Twitch. La sua intervista “fai da te” è diventata subito virale, offrendo uno spaccato inedito sul suo rapporto con lo staff tecnico, le sue condizioni fisiche e la sua visione del campionato.

L’ala portoghese ha esordito con una rivelazione che ha scatenato l’ilarità generale, svelando le ragioni del suo recente “silenzio social”: “Buonasera a tutti. La squadra ha vinto oggi. Bella vittoria. Sono sparito perché il mister mi ha parlato (ride, ndr), e mi ha detto ‘Non venire spesso’ (in live, ndr), e anche Ibra. Quindi oggi secondo me è un buon motivo per fare stream, tranquillo, abbiamo vinto. Quindi…Yeah”. Un aneddoto che dipinge un quadro di un ambiente milanista in cui anche i campioni vengono richiamati all’ordine per mantenere la massima concentrazione. La richiesta, scherzosa ma ferma, di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, e del leader indiscusso Zlatan Ibrahimovic, dimostra la serietà e l’attenzione che la società, sotto la nuova guida del direttore sportivo Igli Tare, ripone nel raggiungimento degli obiettivi.

Nonostante la sua assenza, Leao ha mostrato un grande spirito di squadra, elogiando la prestazione dei suoi compagni nella vittoria per 2 a 0 contro il Lecce. “Sono molto contento per la vittoria, la squadra ha giocato bene e Lecce è un campo difficilissimo. Sapevamo che era una partita difficile, però la squadra ha giocato bene. 2 a 0, abbiamo meritato di vincere e dobbiamo continuare su questa strada per arrivare primi, là sopra”. Un messaggio che esprime la sua fiducia nel gruppo e la determinazione a scalare la classifica per puntare al vertice.

Il momento più atteso della live è stato l’aggiornamento sulle sue condizioni fisiche. Con un sorriso rassicurante, il portoghese ha tranquillizzato i tifosi, confermando che il recupero sta procedendo nel migliore dei modi. “Sto bene (ride, ndr). Sono dietro la squadra. Sto cercando di lavorare per tornare il prima possibile ad allenarmi in gruppo e tornare ad aiutare i miei compagni con gol e assist“. Una dichiarazione che carica i tifosi del Milan di speranza, pronti a riaccogliere il loro idolo in campo.

Quando un fan gli ha chiesto della sua passione per la musica, Leao ha ribadito la sua priorità assoluta in questo momento: “Non ne posso parlare. Ora sono concentrato a fare il mio lavoro, che è recuperare dal mio infortunio“. Un segnale di grande professionalità e maturità, che dimostra come il suo focus sia totalmente rivolto al ritorno in campo per dare il suo contributo decisivo alla causa rossonera. La diretta di Rafael Leao non è stata solo un passatempo, ma un modo per accorciare le distanze con i tifosi e confermare il suo attaccamento alla maglia rossonera e la sua voglia di tornare a essere un protagonista indiscusso.