Leao carica il Milan: «Col Liverpool per vincere!». Poi esalta Modric

Leao, esterno del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport poco prima della gara tuttora in corso contro il Liverpool

A pochi giorni dall’attesissima amichevole di lusso contro il Liverpool, un Rafael Leão carico e determinato si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, rilasciando dichiarazioni che suonano come un vero e proprio manifesto di intenti per la nuova stagione del Milan. L’attaccante portoghese ha dimostrato tutta la sua consapevolezza e ambizione, delineando un percorso chiaro per i rossoneri sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neotecnico Massimiliano Allegri.

Le parole di Leão sono risuonate forte e chiare, un mix di rispetto per l’avversario e profonda fiducia nelle potenzialità della sua squadra. “Il Liverpool è una grande squadra, con grandi giocatori, ma siamo il Milan e dobbiamo prepararci bene alla nuova stagione. Scenderemo sempre in campo per vincere,” ha affermato il talentuoso esterno, sottolineando l’importanza di affrontare ogni impegno con la giusta mentalità vincente, indipendentemente dalla natura della partita. Questa dichiarazione non è solo una frase di circostanza, ma riflette la filosofia che il Milan di Tare e Allegri intende adottare: aggressività, determinazione e una mentalità proattiva in ogni singolo match.

L’arrivo di un nuovo ciclo tecnico e dirigenziale ha evidentemente infuso nuova linfa nello spogliatoio rossonero. La presenza di un direttore sportivo esperto come Igli Tare, noto per la sua capacità di costruire rose competitive e di individuare talenti, unita al ritorno di un allenatore vincente come Massimiliano Allegri, garanzia di solidità tattica e gestione del gruppo, sta creando un’atmosfera di grande attesa e ottimismo. Leão, in questo contesto, emerge come uno dei leader tecnici e carismatici della squadra, pronto a caricarsi sulle spalle la responsabilità di trascinare i compagni.

Ma le parole di Leão non si sono fermate qui. L’entusiasmo per un possibile, clamoroso arrivo ha acceso ulteriormente gli animi: “Modric? È incredibile. Non vediamo l’ora che sia con noi.” Un’affermazione che ha fatto sognare i tifosi rossoneri, ipotizzando l’approdo di un fuoriclasse assoluto come Luka Modric a San Siro. L’eventuale arrivo del Pallone d’Oro croato rappresenterebbe un vero e proprio colpo da novanta, in grado di elevare ulteriormente il tasso tecnico e l’esperienza del centrocampo milanista. Sarebbe un segnale forte e chiaro delle ambizioni del Milan, desideroso di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sinergia tra Tare, Allegri e la dirigenza del Milan sta evidentemente lavorando per portare a casa profili di altissimo livello, in linea con le aspettative di una piazza esigente e gloriosa.

In vista dell'amichevole contro il Liverpool, il Milan si prepara dunque con grande attenzione e concentrazione. Non sarà solo un test per valutare la condizione fisica, ma anche un'occasione per mettere in pratica i primi dettami tattici di Allegri e per testare la chimica tra i nuovi e i vecchi elementi della rosa. Leão e compagni sanno che la stagione che li attende sarà lunga e impegnativa, ma le parole del portoghese dimostrano che il Milan è pronto ad affrontarla con il giusto spirito e la ferma intenzione di vincere, come si conviene a una squadra della sua storia e blasone.