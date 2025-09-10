Leao out per Milan Bologna, ci prova Nkunku: le ultime in vista del match di San Siro

Leao salterà Milan Bologna con ogni probabilità: Nkunku ci prova, le ultime verso il match di domenica

L’attesa per la sfida tra Milan e Bologna si fa sempre più accesa, ma a tenere banco sono le incertezze che avvolgono le formazioni titolari. Se da una parte i rossoneri devono fare i conti con un’assenza pesante, dall’altra gli uomini di Thiago Motta sperano di recuperare un elemento fondamentale. Le ultime notizie che arrivano dai centri sportivi di Milanello e Casteldebole delineano un quadro in costante evoluzione.

Leao: Un’assenza pesante per il Diavolo

Il Milan, guidato da mister Stefano Pioli, dovrà fare a meno del suo funambolo, Rafael Leao. L’attaccante portoghese, noto per la sua velocità fulminante e le sue giocate inarrestabili sulla fascia sinistra, non ha recuperato in tempo dall’infortunio e salterà la sfida contro i rossoblu. Questa assenza rappresenta un duro colpo per l’attacco milanista, che si affida spesso alle sue accelerazioni per spezzare le difese avversarie. L’allenatore rossonero sarà chiamato a trovare una soluzione alternativa per non perdere la spinta offensiva che il numero 10 garantisce. Le opzioni non mancano, ma replicare la sua imprevedibilità non sarà semplice. Il Diavolo dovrà dimostrare di avere una rosa profonda e all’altezza, anche in assenza del suo elemento più brillante.

Nkunku: Il dilemma di Allegri

Dall’altra parte del campo, il Bologna di Thiago Motta, squadra che ha sorpreso molti con il suo calcio propositivo e organizzato, aspetta con ansia di conoscere il destino di Christopher Nkunku. L’attaccante francese, arrivato in estate per rinforzare il reparto offensivo felsineo, si sta riprendendo da un infortunio che ne ha rallentato l’inserimento. Le voci di corridoio, riportate da fonti autorevoli come la Gazzetta.it, suggeriscono che il talentuoso giocatore sia desideroso di scendere in campo fin dal primo minuto. Tuttavia, l’allenatore rossoblu, Thiago Motta, noto per la sua meticolosità e la prudenza nella gestione dei rientri, è restio a lanciarlo subito titolare. La decisione finale spetterà a lui, ma è probabile che Nkunku parta dalla panchina, pronto a subentrare per dare una scossa alla partita.

In attesa del fischio d’inizio, le formazioni rimangono un rebus. I tifosi di entrambe le squadre incrociano le dita, sperando che i propri beniamini possano fare la differenza in una partita che si preannuncia avvincente e ricca di colpi di scena.