Leao Nkunku, sfida a Soulé Dybala: gol e tiri tentati, i numeri delle due coppie offensive

Leao Nkunku la coppia a cui si affiderà Allegri, numeri a confronto con Soulè Dybala, il tandem offensivo di Gasperini

Il big match tra il Diavolo e la Lupa si deciderà, come spesso accade, nel cuore delle rispettive aree di rigore. L’incontro mette in vetrina due coppie offensive stellari, pronte a infiammare San Siro: da un lato i rossoneri si affidano a Leao e Nkunku, dall’altro i Giallorossi rispondono con il tandem argentino composto da Soulè e Dybala.

Questo confronto non è solo tattico, ma anche statistico, e rivela alcune interessanti dinamiche in termini di efficacia e propensione al tiro.

Efficacia Goleador: Il Risveglio della Lupa

Osservando i numeri di questa prima parte di stagione, il tandem offensivo della Roma ha numeri migliori di quello che schiererà oggi il Milan, influisce anche il numero di presenti. 16 complessive per i giallorossi, 10 per i rossoneri.

Il tandem offensivo che manderà in campo Gasperini ha messo a segno complessivamente quattro gol:

Matías Soulè , l’ala argentina versatile e talentuosa, ha sorpreso tutti con tre reti finora, dimostrando freddezza sotto porta e un eccellente adattamento al sistema del tecnico piemontese.

, l’ala argentina versatile e talentuosa, ha sorpreso tutti con finora, dimostrando freddezza sotto porta e un eccellente adattamento al sistema del tecnico piemontese. Paulo Dybala, la Joya argentina, fantasista di classe sopraffina, ha contribuito con un gol, dimostrando però la sua importanza cruciale in termini di assist e creazione di gioco.

Per i rossoneri, il bottino è per ora inferiore, fermo a tre gol, tutti segnati dall’uomo simbolo:

Rafael Leão , l’attaccante portoghese dal dribbling fulmineo, è stato l’unico ad aver timbrato il cartellino, dimostrando di essere il finalizzatore principale del Diavolo e la punta di diamante del reparto avanzato.

, l’attaccante portoghese dal dribbling fulmineo, è stato l’unico ad aver timbrato il cartellino, dimostrando di essere il finalizzatore principale del e la punta di diamante del reparto avanzato. Christopher Nkunku, l’attaccante francese di recente acquisizione, non ha ancora trovato la via del gol, complice l’aver giocato finora solamente spezzoni di gara a causa di problemi fisici.

La Propensione al Tiro: Il Baricentro Offensivo di Gasperini

Le statistiche relative al volume di fuoco sono altrettanto rivelatrici e sottolineano l’approccio più aggressivo degli uomini di Gasperini.

Giocatore Squadra Ruolo Tiri a Partita (Media) Matías Soulè Roma Ala 2.1 Paulo Dybala Roma Trequartista 2.0 Rafael Leão Milan Attaccante 1.8 Christopher Nkunku Milan Attaccante 0.4

I due calciatori della Lupa tirano con maggiore frequenza: Soulè vanta una media di 2.1 tiri a partita, leggermente superiore ai 2 di Dybala. Un dato che suggerisce quanto i due siano costantemente coinvolti nella finalizzazione delle azioni. Leão si attesta a 1.8 tiri, una cifra comunque elevata ma che riflette, forse, una maggiore ricerca dell’assist o del dribbling. Il dato di Nkunku (0.4) è meno significativo, data la sua limitata presenza in campo.