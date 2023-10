Leao e la battaglia fra procuratori: le ultime sull’esterno portoghese e a cosa è dovuto il suo nervosismo. I dettagli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rafael Leao è nervoso per quanto riguarda la questione relativa al proprio entourage.

Infatti, a febbraio 2024 scade la procura firmata con Ted Dimvula che, spalleggiato da papà Antonio, vuole rinnovare l’accordo per diventare a tutti gli effetti l’agente dell’esterno rossonero. Ma Jorge Mendes non molla e si è messo al lavoro per riprendere il controllo delle operazioni.