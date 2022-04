Leao, nella sua testa Milan e nazionale: sempre in attesa il rinnovo

Sarà Rafael Leao uno degli uomini chiave del Milan in questo finale di stagione. Il portoghese vuole cominciare a vincere

Tra gli uomini chiamati a trascinare il Milan in questo finale di stagione c’è sicuramente Rafael Leao. Il portoghese è stato uno dei segreti di Stefano Pioli per trovarsi primo in classifica al rush finale della stagione. Il classe ’99 vuole portare a casa qualche trofeo.

Come riportato da Tuttosport, dopo aver risolto le grane legali con lo Sporting Lisbona ora l’attaccante pensa solo al campo. Tra la maglia rossonera, con la quale ci sono campionato e Coppa Italia in gioco, e la nazionale, che ha staccato il pass per il Mondiale, è il momento della definitiva consacrazione.

Intanto si continua a far attendere la firma sul rinnovo, che comunque non sembra essere in discussione. L’agente Jorge Mendes ha avuto il mandato dal giocatore di firmare il prolungamento di contratto, che arriverà fino al 30 giugno 2026 con uno stipendio di 4 milioni a stagione.