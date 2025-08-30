Leao si lascia andare: il commento del portoghese sulla vittoria del Milan e sulle sue condizioni fisiche. Le ultimissime sui rossoneri

Rafael Leao, attualmente fermo per un infortunio al polpaccio che gli ha impedito di unirsi alla nazionale portoghese, ha sorpreso i suoi fan con una live su Twitch, un appuntamento che aveva diradato su “consiglio” di Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Aprendo la diretta, Leao ha scherzato sull’argomento: “Buonasera a tutti. La squadra ha vinto oggi. Bella vittoria. Sono sparito perché il mister mi ha parlato (ride, ndr), e mi ha detto ‘Non venire spesso’ (in live, ndr), e anche Ibra. Quindi oggi secondo me è un buon motivo per fare stream, tranquillo, abbiamo vinto”.

Le sensazioni sulla vittoria a Lecce e l’infortunio

Il portoghese ha poi espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria del Milan a Lecce, definendo il campo del Via del Mare come un posto “difficilissimo” e la prestazione della squadra come meritata. “Sono molto contento per la vittoria, la squadra ha giocato bene e Lecce è un campo difficilissimo. Sapevamo che era una partita difficile, però la squadra ha giocato bene. 2 a 0, abbiamo meritato di vincere e dobbiamo continuare su questa strada per arrivare primi, là sopra”, ha dichiarato il numero 10 rossonero.

Leao ha anche rassicurato i tifosi sulle sue condizioni fisiche: “Sto bene (ride, ndr). Sono dietro la squadra. Sto cercando di lavorare per tornare il prima possibile ad allenarmi in gruppo e tornare ad aiutare i miei compagni con gol e assist”. Una buona notizia per il Milan, che non vede l’ora di riavere in campo il suo talento.

Infine, Leao ha mostrato il suo massimo impegno nel recupero, evitando di parlare della sua musica per concentrarsi completamente sulla sua salute. Un segnale forte che dimostra quanto tenga al suo rientro in campo per aiutare i compagni e il suo tecnico Allegri.