Leao Milan, Allegri studia la strategia tattica migliore a Milanello! Chi con il portoghese? C’è una precisa idea in mente

Leao Milan, il portoghese punto fermo della squadra di Allegri: chi con lui in avanti? Il livornese studia un assetto tattico particolare

Il Milan ha affrontato un calciomercato estivo che ha rivoluzionato profondamente la sua rosa, come riportato da Calciomercato.com. Guidato dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, il club rossonero ha messo a segno una serie di colpi mirati che hanno scosso l’ambiente calcistico e, in particolare, l’interesse degli appassionati di Fantacalcio. L’acquisto che ha fatto più rumore è senza dubbio quello di Christopher Nkunku, strappato al Chelsea per una cifra considerevole di 42 milioni di euro. L’arrivo del fantasista francese si inserisce in un reparto offensivo già ricco di talento, che vede la conferma di stelle come Rafael Leao e la presenza di altri profili di alto livello come Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Con il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, il Milan si prepara a una stagione che lo vedrà impegnato unicamente in Serie A e in Coppa Italia, un vantaggio non da poco per la preparazione tattica e fisica della squadra.

Modulo e gerarchie: Allegri sceglie il 3-5-2

Secondo l’analisi di Calciomercato.com, il modulo di riferimento per la stagione 2025/26 sarà il 3-5-2, la stessa disposizione tattica utilizzata da Allegri nelle prime uscite stagionali. Questo sistema di gioco, che punta sulla solidità difensiva e sulla capacità di offendere con due punte di ruolo, sembra esaltare le qualità dei nuovi acquisti. Il ruolo di punta di diamante è indubbiamente affidato a Rafael Leao, che, una volta recuperato pienamente dall’infortunio, sarà il punto di riferimento assoluto dell’attacco. La vera concorrenza si accende per il ruolo di suo partner offensivo. Le prime indicazioni suggeriscono che sarà Christian Pulisic a far coppia con il portoghese, creando un attacco estremamente dinamico e imprevedibile. L’intesa tra i due talenti è già un punto di forza, con Pulisic che può svariare su tutto il fronte d’attacco e creare spazi per Leao.

L’impatto di Nkunku e le alternative di lusso

La presenza di Christopher Nkunku e Santiago Gimenez garantisce ad Allegri una profondità di rosa e una serie di alternative di lusso che poche squadre in Serie A possono vantare. Nkunku, versatile e tecnicamente superiore, può ricoprire più ruoli e diventare un’arma letale a gara in corso, capace di cambiare il volto della partita con un’intuizione o un’accelerazione. La sua adattabilità lo rende un vero e proprio jolly offensivo. Anche Gimenez offre un’opzione preziosa, con la sua abilità nel finalizzare e la sua presenza in area di rigore. L’abbondanza di scelte in attacco non solo aumenta la qualità complessiva della squadra, ma offre ad Allegri la possibilità di gestire al meglio le energie dei suoi giocatori, prevenendo infortuni e mantenendo alta la competitività interna. Questo scenario rende il Milan una delle formazioni più intriganti della prossima Serie A e una fonte di grandi soddisfazioni per chi punterà sui suoi talenti al Fantacalcio.