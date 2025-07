Leao Milan, la tentazione di Allegri non passa inosservata! Riflessioni in corso, può cambiare tutto

Leao Milan, clamorosa tentazione di Allegri: Leao centravanti e definitivo passaggio alla difesa a tre. Riflessioni in corso

Il Milan di Massimiliano Allegri sta sorprendendo gli addetti ai lavori in questo pre-campionato, mostrando un volto tattico inaspettato che potrebbe diventare una costante per la prossima stagione. Nelle prime due amichevoli disputate tra Singapore e Hong Kong contro Arsenal e Liverpool, il Diavolo ha sfoggiato un canovaccio tattico ben preciso: difesa a tre e Rafael Leão schierato come punta centrale. Una scelta coraggiosa, specialmente se si considera lo storico di Allegri, da sempre propenso a moduli con la difesa a quattro.

Questa rivoluzione tattica è stata dettata principalmente dalle esigenze attuali della rosa rossonera. Il tecnico livornese ha dovuto fare i conti con l’assenza di un vero centravanti di ruolo, oltre alla carenza di giocatori specifici nel ruolo di terzino. In questo contesto, la difesa a tre ha permesso di ovviare a queste problematiche, garantendo al contempo una maggiore compattezza difensiva. Il nuovo DS del Milan, Igli Tare, sarà chiamato a rinforzare la squadra, ma intanto Allegri sta lavorando con il materiale a disposizione.

I risultati di queste prime uscite sono stati tutt’altro che negativi. Sebbene le amichevoli siano un banco di prova relativo, il Milan ha dimostrato una notevole solidità difensiva e, specialmente nella seconda gara contro il Liverpool, anche una discreta produzione offensiva. La posizione di Leão come terminale offensivo ha permesso al portoghese di sfruttare la sua velocità e la sua capacità di dribbling in zone centrali del campo, creando non pochi grattacapi alle difese avversarie.

Non è un caso che il Quotidiano Sportivo (QS) abbia titolato oggi: “La tentazione del Diavolo. Allegri studia il Milan bis. Difesa a tre e Leao punta“. Questa nuova impostazione tattica non è quindi un’esperimento isolato, ma una vera e propria soluzione che Allegri sta prendendo seriamente in considerazione per la prossima stagione. Il Milan si sta dimostrando versatile e adattabile, caratteristiche fondamentali per affrontare un campionato lungo e impegnativo come la Serie A.

Si prevede che Massimiliano Allegri riproponga lo stesso schieramento anche nel prossimo test amichevole, con Rafael Leão pronto a indossare nuovamente i panni di punta di riferimento. La preparazione estiva è il momento ideale per provare nuove soluzioni e il Milan sta sfruttando al meglio questa opportunità. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva e in grado di lottare per i vertici del calcio italiano ed europeo. Sarà interessante vedere come si evolverà questa nuova identità tattica del Milan sotto la guida di Allegri e con l’apporto del nuovo direttore sportivo Tare.