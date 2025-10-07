Leao Milan, statistica inquietante dal match dello Stadium: due dati in particolare non mentono, Allegri prende nota

Leao Milan, non solo i gol sbagliati: emergono due inquietanti statistiche dal match di domenica sera contro la Juve

Il rendimento di Rafael Leão in questo avvio di stagione, e in particolare la sua prestazione contro la Juventus, continua a essere al centro delle analisi più critiche. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Marco Guidi, intervenuto nel podcast La Tripletta della rosea, ha espresso un giudizio durissimo sul numero 10 portoghese, andando oltre le sole occasioni da gol sprecate.

Guidi, noto per seguire da vicino le vicende rossonere, ha riconosciuto che sbagliare due gol clamorosi “succede ed è successo a tutti”. La sua critica, però, si concentra su due “dati oggettivi” che definiscono la prestazione di Leão dopo il suo ingresso in campo:

Zero Passaggi E Un Impatto Negativo Sulla Squadra

Il primo dato snocciolato da Marco Guidi è “clamoroso” e riguarda la totale assenza di partecipazione alla manovra offensiva del Milan: «29 minuti in campo più recupero, 0 passaggi tentati e di conseguenza 0 riusciti. Da uno che entra per fare il centravanti, neanche una sponda di testa…».

Questa statistica evidenzia una preoccupante disconnessione del giocatore, che non ha saputo agire da punto di riferimento, venendo meno alla funzione di centravanti che Massimiliano Allegri sta cercando di cucirgli addosso. Il portoghese, “l’uomo più pagato del Milan”, è chiamato a un impegno totale che va oltre le giocate individuali.

Il secondo punto sollevato da Guidi riguarda l’impatto di Leão sull’andamento tattico del match: «L’altra cosa è che nel momento in cui entra in campo, 5-10 minuti dopo il rigore sbagliato da Pulisic, era il momento migliore del Milan: entra Leao e la partita non è più in mano al Milan. Probabilmente perché Leao è meno capace di Gimenez a connettersi con gli alti, il Milan ha perso un po’ di campo».

La Crisi Di Leão: Un Problema Per Allegri E Tare

L’analisi del giornalista è chiara: l’ingresso di Leão ha coinciso con un arretramento tattico e una perdita di controllo da parte della squadra di Massimiliano Allegri. La sua minore capacità di “connettersi con gli altri” rispetto a un giocatore più funzionale come Santiago Giménez ha fatto sì che il Milan perdesse il suo momentum e la spinta in avanti.