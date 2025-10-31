Leao in dubbio per Milan Roma! Prevista oggi una nuova verifica: il problema è all’anca. Segui le ultimissime

Cresce la preoccupazione in casa Milan in vista del big match di domenica sera a San Siro contro la Roma. Le condizioni di Rafael Leao, il fuoriclasse portoghese e stella indiscussa dell’attacco rossonero, sono tutt’altro che rassicuranti. Come riportato da fonti attendibili de La Gazzetta dello Sport, l’esterno si è allenato a parte nella giornata di ieri a Milanello a causa di una fastidiosa infiammazione all’anca che si sta rivelando più seria del previsto.

🚨 Infiammazione Seria: “Sente Fastidio Quando Accelera”

Il problema all’anca del talento portoghese, emerso dopo la partita contro l’Atalanta, potrebbe non essere banale. Il dolore, infatti, si manifesta in modo acuto soprattutto quando Leao, la cui rapidità e progressione palla al piede sono le sue armi principali, tenta di accelerare. Questa difficoltà nel raggiungere la sua proverbiale velocità mette in serio dubbio la sua capacità di incidere in una partita cruciale come quella contro la Roma.

Lo staff medico del Diavolo, in costante contatto con il DS Tare, uomo attento alla gestione delle risorse, ha adottato una linea di massima prudenza. Le condizioni dell’attaccante verranno valutate giorno dopo giorno con la speranza di un miglioramento lampo che, al momento, appare difficile.

♟️ Il Piano B di Allegri: La Coppia Nkunku-Loftus

La situazione sanitaria obbliga l’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico pragmatico del Milan, a studiare soluzioni alternative. Vista la situazione, la presenza di Leao in campo dal primo minuto è altamente improbabile. L’ipotesi più accreditata, in attesa della verifica medica decisiva prevista per stamani, vede un’inedita coppia d’attacco formata da Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek.

Christopher Nkunku , il polivalente attaccante francese (o trequartista) dotato di tecnica e grande mobilità, sarebbe la punta di riferimento.

, il (o trequartista) dotato di tecnica e grande mobilità, sarebbe la punta di riferimento. Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista inglese muscolare e abile negli inserimenti, potrebbe essere avanzato sulla trequarti o agire come seconda punta, sfruttando la sua fisicità per creare scompiglio tra le linee.

In questo scenario di emergenza in attacco, il massimo che il Milan può sperare è di avere Leao almeno in panchina, pronto a subentrare solo in caso di estrema necessità e con la partita in corso, evitando qualsiasi rischio di ricaduta che complicherebbe i piani a lungo termine di Allegri e del club rossonero.