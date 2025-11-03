Leao nel mirino di Callegari: il consiglio del giornalista! Le sue parole

Leao nel mirino di Callegari: il consiglio del giornalista! Le sue paroleLeao nel mirino di Callegari: il consiglio del giornalista! Le sue parole

La prestazione travolgente di Rafael Leão nel match vinto dal Milan contro la Roma (1-0), culminata con l’assist decisivo per il gol di Pavlovic, ha riacceso l’eterno dibattito sulla continuità del talento portoghese. Massimo Callegari, noto telecronista e conduttore di SportMediaset, ha utilizzato i canali social della sua rete per inviare un messaggio diretto all’esterno offensivo rossonero, sollevando la questione della sua incostanza ad altissimi livelli.

🤔 Il Paradosso della Discontinuità

Il giornalista ha messo in luce il paradosso che frustra maggiormente gli estimatori del giocatore: la netta differenza di approccio tra una partita e l’altra. “Caro Leão, perché giochi così solamente in alcune occasioni? Perché hai giocato così solamente contro la Roma e non a Bergamo? Perché hai mostrato questa cattiveria, questa esplosività con la Roma e non contro l’Atalanta?” ha incalzato Callegari, sottolineando come la recente prova di San Siro sia la prova tangibile del potenziale inespresso.

L’analisi del telecronista prosegue con una forte conclusione: sono proprio le gare come quella contro i capitolini che fanno “arrabbiare di più i tuoi estimatori” perché Leão “dimostri di avere tutto quello che serve per diventare un super top“. Secondo Callegari, al numero 10 del Diavolo manca la chiave di volta per l’eccellenza: l’ossessione.

🐐 L’Esempio Cristiano Ronaldo e la Difesa di Allegri

Il riferimento all’ossessione richiama immediatamente il modello e connazionale di Leão, il fuoriclasse Cristiano Ronaldo, da sempre simbolo di dedizione maniacale e ambizione illimitata. Leão, pur dotato di una tecnica superioree una rapidità devastante, non riesce ancora a eguagliare la costanza e la fame del cinque volte Pallone d’Oro.

Callegari, infine, ha lanciato un avvertimento, coinvolgendo direttamente il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per la sua fermezza. Nonostante Allegri abbia cercato di difendere il giocatore (ad esempio, dopo la prestazione opaca contro l’Atalanta, parlando di un presunto problema all’anca), il messaggio è chiaro: “non troverai ancora tanti allenatori che ti difendono a oltranza come Allegri ha fatto dopo Bergamo“. La nuova linea guida del Milan, sotto la supervisione del DS Igli Tare, esige che ogni elemento della rosa dimostri impegno totale e mentalità vincente in ogni singola uscita. Leão è avvisato.

(Fonte: Massimo Callegari tramite la pagina Instagram di SportMediaset)