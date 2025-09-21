Leao, il Milan vola anche senza il portoghese! Il classe ’99 non è più indispensabile? Il commento spiazza i tifosi

Leao, il Milan di Massimiliano Allegri sta volando anche senza il classe ’99: il portoghese non è più indispensabile? Ultime

La squadra di Massimiliano Allegri, il Milan, ha dimostrato di essere in gran forma superando con un convincente 3-0 l’Udinese in trasferta. Questa vittoria conferma il buon momento dei rossoneri, che ora si preparano ad affrontare un ciclo di partite cruciali, a partire dall’impegno di Coppa Italia contro il Lecce, per poi passare alle sfide di campionato contro il Napoli e la Juventus.

La svolta di Allegri e il recupero di Leao

L’ottima prestazione del Milan in campo è il risultato del lavoro di Massimiliano Allegri, l’allenatore che è riuscito a forgiare una squadra solida e convincente. Il gioco della squadra è migliorato notevolmente e i risultati lo dimostrano. In questo contesto positivo, c’è un’ulteriore buona notizia per i tifosi: il recupero di Rafael Leao. Il talentuoso attaccante portoghese, che finora ha giocato solo pochi minuti in Coppa Italia contro il Bari, sta recuperando dall’infortunio e, come confermato dal vice allenatore Marco Landucci, tornerà presto a disposizione.

Le parole di Costacurta e il futuro di Leao

Nonostante l’imminente ritorno in campo, le parole dell’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta hanno acceso il dibattito. L’attuale opinionista di Sky Sport ha espresso un’opinione forte e chiara su Leao, affermando che il portoghese “non è più fondamentale” per il Milan. Un commento che ha generato diverse interpretazioni, come riportato da Calciomercato.it. Le dichiarazioni di Costacurta potrebbero essere lette come una punzecchiatura al giocatore, ma anche come un elogio alla rosa e al tecnico Allegri, che ha saputo rendere la squadra meno dipendente dalle individualità. Questo potrebbe aiutare Leao a giocare con più serenità, un fattore che, secondo Costacurta, potrebbe spingerlo a fare quel definitivo salto di qualità che tutti si aspettano. Il Milan si dimostra forte anche senza di lui, e questa consapevolezza potrebbe togliere pressione al giocatore, permettendogli di esprimere il suo potenziale al meglio.

Il ruolo di Tare e le prossime sfide

Mentre la squadra si prepara per le prossime sfide, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, continua a lavorare per rafforzare la rosa e mantenere alto il livello di competitività. L’obiettivo è quello di affrontare al meglio le partite che contano, e i prossimi impegni contro il Napoli e la Juventus saranno un banco di prova decisivo. Il Milan ha dimostrato di essere una squadra solida e ben organizzata, capace di superare anche gli ostacoli più difficili. L’imminente ritorno di Leao potrebbe aggiungere un’ulteriore freccia all’arco di Allegri, rendendo la squadra ancora più imprevedibile e pericolosa per gli avversari. La Serie A è un campionato competitivo e i rossoneri, con la loro determinazione e il loro spirito di squadra, sono pronti a lottare per ogni punto.