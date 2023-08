Leao Milan: spunta il bonus 20 gol, Rafa mette Ibra nel mirino

Questa estate dopo una lunga tenelovela di mercato è arrivato il rinnovo di Leao con il Milan. Spunta un bonus 20 gol

Un bonus per i gol. Leao vuole essere sempre più leader di questo Milan e quale modo migliore di farlo se non a suon di gol?. Quest’estate il portoghese ha rinnovato il contratto con il Milan dopo una lunga telenovela.

Tra i vari dettagli come svelato da la Gazzetta dello Sport c’è anche una clausola legata ai gol. Più segnerà, più guadagnerà con il tetto fissato a quota 20 reti. L’anno scorso il neo numero 10 rossonero ne ha segnati 15, l’ultimo ad aver superato la quota che servirebbe a Leao per il bonus è un certo Zlatan Ibrahimovic ai tempi di Allegri. Il portoghese ha tutte le carte in regola per poter centrare l’obiettivo, con Ibra nel mirino.