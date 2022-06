Leao Milan, RedBird lavora per blindarlo: ingaggio da top player? La nuova proprietà vuole tenere il portoghese

Il Milan targato RedBird non intende prescindere da Rafael Leao. Rafa ha ancora due anni di con tratto in rossonero ed è “protetto” da una clausola da 150 milioni di euro, ma il suo stipendio andrà adeguato prima che qualcuno si faccia avanti offrendo di meglio.

Il dialogo con Jorge Mendes, agente dell’ex Lilla, riprenderà da una certezza, e cioè che i 4,5 milioni offerti nei mesi scorsi non basteranno per arrivare alla fumata bianca. RedBird darà il via libera per un aumento da top player?