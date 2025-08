Leao Milan, Ravezzani e l’intreccio con Lookman: avviso all’Inter, le parole sono una sentenza

Leao Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha commentato la situazione Lookman-Inter citando anche Leao. Ecco perchè

Il giornalista e direttore televisivo Fabio Ravezzani ha scatenato un’accesa discussione sui social con un commento incisivo sul suo account “X”, mettendo a confronto due nomi caldi del campionato italiano: Ademola Lookman dell’Atalanta e Rafael Leao del Milan. La sua analisi, che si basa su dati statistici e valutazioni economiche, getta nuova luce sulle dinamiche del mercato calcistico e sul valore reale dei giocatori.

Ravezzani ha sottolineato la delicata e particolare situazione che vede coinvolti Lookman, l’Atalanta e l’Inter, con i nerazzurri fortemente interessati all’attaccante nigeriano. Per dare un contesto al suo ragionamento, ha tirato in ballo Rafa Leao, la stella del Milan e giocatore di massima affidabilità, spesso al centro di discussioni sul suo immenso potenziale e sul suo prezzo di mercato.

Il Paragone Shock di Ravezzani: Numeri a Confronto

Il cuore dell’intervento di Ravezzani risiede nel confronto diretto tra i numeri dei due attaccanti. Nel suo post, riprodotto fedelmente, si legge:

“Nelle ultime 2 stagioni Leao ha fatto 27 gol e 24 assist. Lookman 37 gol e 16 assist. Sono dati sostanzialmente analoghi. Lookman (28 anni) guadagna 1,8 mln e Leao (26) 6,5. Ora, o Leao vale solo 50 mln o l’analoga cifra chiesta dall’Atalanta all’Inter è più che ragionevole”.

Queste statistiche impressionanti evidenziano come Lookman, nonostante un profilo mediatico forse meno roboante, abbia dimostrato una produttività offensiva paragonabile, se non superiore in termini di gol, a quella di Leao. Il divario economico tra i due, con lo stipendio di Leao quasi quattro volte superiore a quello di Lookman, è il punto focale dell’analisi di Ravezzani.

Implicazioni di Mercato e Valutazioni Future

L’analisi di Ravezzani solleva questioni cruciali sulle logiche di mercato. Se i numeri sul campo sono “sostanzialmente analoghi”, come sottolineato dal giornalista, allora la valutazione di Lookman da parte dell’Atalanta nei confronti dell’Inter (si parla di cifre importanti, sebbene non specificate da Ravezzani) dovrebbe essere considerata più che ragionevole. Al contrario, se Leao viene valutato ben oltre i 100 milioni di euro, come spesso si sente nel dibattito calcistico, allora, secondo Ravezzani, ci sarebbe una sproporzione che porterebbe a considerare il portoghese “solo” 50 milioni.

Questo dibattito assume un’ulteriore dimensione considerando i cambiamenti ai vertici del Milan. Con Tare come nuovo direttore sportivo e Allegri come nuovo allenatore, il club rossonero si trova di fronte a decisioni strategiche per il futuro della squadra. La gestione di talenti di punta come Leao e le potenziali opportunità di mercato offerte da profili come Lookman saranno aspetti chiave della loro agenda.

L’intervento di Fabio Ravezzani non è solo un commento isolato, ma un vero e proprio spunto di riflessione per addetti ai lavori, tifosi e analisti di mercato. La sua analisi comparativa, basata su dati oggettivi, ci invita a riconsiderare il concetto di valore nel calcio moderno, dove prestazioni sul campo e ingaggi milionari non sempre camminano di pari passo.