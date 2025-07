Leao Milan, Pulisic lo esalta: «Lui è un top top top, non capisco proprio perché le persone dicano…». Le ultimissime notizie

Christian Pulisic si è concesso ai microfoni della Gazzetta dello Sport direttamente dal ritiro rossonero, e non poteva che iniziare parlando del suo compagno di reparto, Rafael Leão. Le parole dell’americano trasudano ammirazione e fiducia, un vero e proprio inno al talento del portoghese che continua a far sognare i tifosi del Milan.

“Non so perché le persone continuino a dubitare delle sue potenzialità,” ha esordito Pulisic con una punta di sorpresa. “Noi le conosciamo bene e vederlo segnare come sabato contro i Reds, dopo una grande accelerazione, non ci sorprende affatto. Per me è un talento top, top, top.” Un’enfasi che non lascia spazio a interpretazioni, sottolineando come all’interno dello spogliatoio le qualità di Leão siano cristalline e inequivocabili. Il gol contro i Reds, frutto di una delle sue proverbiali sgroppate palla al piede, è solo l’ultima dimostrazione di un potenziale che, secondo Pulisic, è ancora inesplorato per molti.

Ma la chiave, come sottolinea il numero 11 rossonero, è la continuità. “Come tutta la squadra deve solo trovare la continuità di rendimento e poi sarà sempre più determinante.” Un monito che non è una critica, bensì un incoraggiamento. La ricerca della costanza nelle prestazioni è un obiettivo comune per il Milan, e Leão, con il suo bagaglio tecnico e fisico, può essere il faro di questa crescita. La sfida per il futuro, per Leão e per l’intera squadra, sarà trasformare lampi di genio in una performance costante e dominante. Le parole di Pulisic, insomma, sono un chiaro segnale: il Milan crede fermamente in Leão, e le sue potenzialità sono destinate a brillare sempre di più.