Leao Milan, spunta la promessa a Pioli: il portoghese ha assicurato questo al tecnico

Leao-Milan, spunta un’importante promessa del portoghese a Stefano Pioli: l’obiettivo è vincere l’Europa League e non solo

Come riportato dal Corriere dello Sport, Rafael Leao è pronto a trascinare il Milan in questo infuocato finale di stagione. Il portoghese in questo senso avrebbe fatto un’importante promessa a Stefano Pioli.

L’ex Lille ha assicurato al tecnico che farà di tutto per portare i rossoneri alla conquista dell’Europa League, primo trofeo internazionale della sua carriera, e al secondo posto in campionato che vale la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana.