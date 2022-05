Leao piace a tutti: anche il City tentato dal colpo nonostante la clausola da 150 milioni per liberarlo dal Milan

Come riportato dal Corriere dello Sport non c’è solo il Real Madrid sulle tracce di Rafael Leao. Il Manchester City e altri top club club inglesi starebbero valutando la possibilità dell’affare, al netto della clausola da 150 milioni e della volontà del Milan di non cederlo.

La proposta da 4,5 milioni per il rinnovo potrebbe essere ritoccata verso l’alto vista l’incredibile crescita del talento portoghese.