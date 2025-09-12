Leao Milan, il portoghese non si nasconde: «Ruolo che preferisco in campo? Ci tengo a dire questa cosa». Le ultimissime

L’altro ieri sera, nel corso dell’evento Premio Gentleman 2024/2025, Rafael Leão, attaccante del Milan, ha ricevuto il premio Fair Play, offrendo a tutti i presenti uno spaccato delle sue sensazioni attuali. L’attaccante portoghese del Milan è salito sul palco per un breve intervento, toccando argomenti cruciali come il suo infortunio e il ruolo in campo.

Leão ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche, pur mantenendo un approccio cauto: “Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile”, ha detto, aggiungendo subito un’importante precisazione. “È una lesione per la quale non si possono prendere rischi”. Le sue parole riflettono la consapevolezza di non dover forzare i tempi di recupero per evitare ricadute che comprometterebbero la stagione, un’attenzione che sicuramente trova l’approvazione di Massimiliano Allegri.

Il portoghese ha poi affrontato un’altra questione tattica che lo riguarda da vicino: il ruolo di centravanti. Negli ultimi tempi, la possibilità di vederlo agire come punta centrale è stata oggetto di discussione. Leão ha mostrato grande disponibilità e fiducia nel suo tecnico: “Posizione che conosco bene, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”. Questa flessibilità è un’arma in più per l’attacco rossonero, che con la guida tecnica di Allegri e la direzione sportiva di Tare può contare su diverse opzioni.

L’umiltà e la dedizione dimostrate da Leão sono state premiate con il riconoscimento per il Fair Play, un premio che va oltre le mere prestazioni tecniche.