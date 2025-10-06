Leao Milan, critiche a non finire per il calciatore portoghese: gli viene contestata in particolare questa cosa. Le ultimissime

Le prime pagine dei quotidiani sportivi non perdonano Rafael Leão dopo la prestazione opaca nel pareggio per 0-0 tra Juventus e Milan. In particolare, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport punta il dito contro l’attaccante portoghese titolando in modo perentorio: “Rafa non gira. Leao centravanti sbaglia tutto: la metamorfosi è ancora lontana.”

Entrato in campo al 63′ al posto di Santiago Gimenez, Leão è stato schierato da Massimiliano Allegri come centravanti di manovra, una posizione che il tecnico del Milan sta cercando di fargli assimilare. Tuttavia, il risultato è stato deludente: il portoghese ha fallito due occasioni da gol piuttosto clamorose nel finale, non riuscendo a capitalizzare il lavoro della squadra. Sebbene il rientro dopo un infortunio possa giustificare una forma fisica non ottimale, il giudizio è severo: “Uno come lui certe reti non le deve assolutamente sbagliare.”

La critica del tecnico Allegri è arrivata senza filtri ai microfoni di DAZN al termine del match, dimostrando quanto l’episodio abbia pesato sul risultato finale.

“Non è che per lui è una posizione nuova, se non sbaglio al Lille da ragazzo giocava già da centravanti,” ha ricordato Allegri, focalizzandosi sul movimento. “Il movimento che fa sulla palla di Modrić è stato un taglio meraviglioso, un movimento da centravanti. Però quando arriva lì uno come lui deve fare gol.”

Il tecnico ha poi sottolineato l’enorme potenziale del giocatore, che il Milan di Igli Tare ritiene un patrimonio inestimabile, ma ha chiesto il definitivo salto di qualità in termini di concretezza.

“Le qualità tecniche, basta vedere questa giocata in cui calcia da metà campo, è una giocata da giocatore geniale,” ha aggiunto Allegri. “Deve fare un salto che quando arriva lì deve capire che deve determinare perché è importante per la squadra.”

Il messaggio è chiaro: per diventare un vero top player e per sostenere le ambizioni del Milan, Leão deve trasformare il genio in gol.