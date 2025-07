Leao Milan, Allegri lo promuove alla sua prima uscita: «Sono contento, valuto in questo modo la sua prestazione». Le ultimissime

Si è conclusa con la vittoria dell’Arsenal per 1-0 l’amichevole di lusso contro il Milan al National Stadium di Singapore. Di seguito le parole di Allegri in conferenza stampa Leao.

LEAO – «Ha fatto un’ottima prova come tutti gli altri giocatori. Sono soddisfatto di lui. Quando perdiamo, anche se in amichevole, non sono mai contento del tutto, ma adesso è importante prepararci bene in vista del resto della stagione»