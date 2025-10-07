Leao Milan, Ordine a sorpresa sul portoghese: giudizio che spiazza, sul ruolo di centravanti l’ha detto veramente!

Leao Milan, Franco Ordine, noto giornalista, è convinto che Allegri riuscirà a trasformare il portoghese in centravanti: le dichiarazioni

La questione Rafael Leão e il suo nuovo ruolo di prima punta continuano a dominare il dibattito in casa Milan. Nonostante le due clamorose occasioni sprecate contro la Juventus, che hanno impedito ai rossoneri di conquistare il comando della classifica, il giornalista Franco Ordine si schiera dalla parte di Massimiliano Allegri, sostenendo sul Corriere dello Sport che il talento portoghese ha tutto per completare la sua trasformazione.

Ordine ha ricordato come Allegri, appena arrivato a Milanello, abbia subito investito su Leão, affidandogli i “galloni da vice-capitano” e, soprattutto, una missione precisa: “diventare un attaccante decisivo in fatto di gol, non solo di dribbling e di giocate per raffinati intenditori”. Il nuovo ruolo è un “inedito”, e sebbene i “collaudati critici di Max” abbiano affilato le lame, i segnali di progresso ci sono.

Il Talento Non Basta: Serve L’Istinto Del Killer

Franco Ordine ha sottolineato che il problema non è né il ruolo né il talento, ma la mentalità. Prima dell’infortunio muscolare rimediato in Coppa Italia contro il Bari, Leão da centravanti aveva già firmato l’unico gol stagionale. A Torino, nonostante le due sbavature in fase di conclusione, si è mosso “come un vero numero 9” sul “lancio visionario di Modric”.

Per Ordine, il punto di fondo, al netto della condizione fisica da recuperare (il portoghese è ancora indietro dopo i 45 giorni di stop), è la “voglia di trasformare ciò che lui considera ancora un divertimento in una fatale ossessione. Quella per il gol”. La chiave per la sua svolta è smettere di essere un “estro dell’artista” per coltivare l’“istinto del killer”.

Allegri Non Molla: “Non Farmi Incazzare”

Il rapporto tra Leão e Massimiliano Allegri è intenso e didascalico. Ordine ha riportato un eloquente aneddoto del match contro la Juventus, un segnale forte e chiaro da parte del tecnico livornese che esige di più dal suo jolly offensivo. Mentre Leão si preparava alla sostituzione, la chiosa di Allegri è stata: “Rafa, non farmi incazzare”.

Nonostante la frustrazione, Allegri non si tira indietro: “Leao non si è tirato indietro, è stato al centro della partita, ha anche avuto cuore questa volta”. La sua crescita è lenta, ma costante. Fin dal primo giorno a Milanello, Allegri lo ha incitato: “Rafa, tira più forte”. Il DS Igli Tare supporta la linea del tecnico, sapendo che se Leão riuscirà a “fare centro coltivando l’istinto del killer”, il Milan avrà trovato l’uomo decisivo per la corsa Scudetto.