Leao Milan, prestazione insufficiente contro la Juventus: le due occasioni sbagliate pesano e Allegri… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan torna da Torino contro la Juventus con un punto e il rammarico di non aver saputo capitalizzare le occasioni create nella ripresa. Se l’errore dal dischetto di Pulisic è stato il momento più eclatante, l’altra grande nota dolente della serata è stata la prestazione di Rafael Leão, il cui ingresso in campo, pur avendo dato la scossa sperata dall’allenatore Massimiliano Allegri, si è concluso con due macigni di rimpianto.

Schierato a partita in corso, il portoghese – ancora non al top della condizione e per questo inizialmente in panchina – ha impiegato pochi minuti per dimostrare che il vento del match poteva cambiare grazie alle sue accelerazioni. La sua velocità ha disorientato la retroguardia bianconera, ma è proprio negli ultimi metri che il fuoriclasse rossonero ha tradito le attese.

Leão si è infatti divorato due palle gol clamorose che, in serate di grazia, avrebbe trasformato con estrema naturalezza. La prima, in particolare, è un’occasione colossale: un cross dalla sinistra lo trova appostato sul secondo palo. Da pochissimi metri, in una posizione invitante, l’attaccante ha calciato malamente, mandando il pallone sul fondo, per la disperazione dei tifosi milanisti. Un’altra chance, nata da una magia di Modrić, lo ha visto strozzare il tiro, permettendo al portiere Di Gregorio di respingere senza eccessivi patemi.

Il suo 5 in pagella da parte di diverse testate sportive è impietoso e riflette il giudizio su un giocatore da cui ci si aspetta sempre il guizzo decisivo, soprattutto nei momenti chiave delle sfide scudetto. I “lampi” della sua tecnica, come il tentativo di pallonetto da centrocampo, restano fini a sé stessi e non incidono sul risultato finale.

Il Milan, con il pareggio, ha interrotto la sua striscia di vittorie e si ritrova a inseguire. La prova opaca di Leão, caratterizzata da spunti non concretizzati e una freddezza sotto porta inusuale, lascia aperta la domanda: il talento di Rafa è imprescindibile, ma quanto ancora dovrà pesare sulla classifica la sua discontinuità e, soprattutto, la sua imprecisione negli appuntamenti che contano?