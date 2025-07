Condividi via email

Leao Milan, il calciatore è sempre più al centro del progetto: le sue parole al fianco di Allegri fanno impazzire i tifosi. Le ultimissime

Rafael Leao sta diventando una figura sempre più centrale nel progetto del Milan di Massimiliano Allegri, come evidenziato questa mattina dal Corriere della Sera. Ieri, dopo una superba prestazione contro il Liverpool, dove ha messo a segno un gol e un assist, il fuoriclasse portoghese ha parlato in conferenza stampa al fianco di Allegri. Le sue dichiarazioni, rilasciate in vista dell’amichevole odierna contro il Perth Glory, sottolineano un cambiamento significativo nell’approccio della squadra.

Leao ha espresso grande fiducia nel tecnico livornese, affermando: “Allegri? Abbiamo un allenatore con esperienza che ha già vinto qua al Milan.” Ha inoltre messo in luce la composizione del gruppo, descrivendolo come “un gruppo giovane, con alcuni elementi più esperti che sono qua da tempo.” Questo mix, a suo dire, sta favorendo la costruzione di una squadra coesa.

Un elemento chiave su cui Leao ha posto l’accento è lo “spirito giusto”, che “aiuta anche quando non giochiamo bene”. Per il portoghese, “rispetto al passato è cambiato tutto.” Questa affermazione suggerisce una netta evoluzione rispetto alle stagioni precedenti, con un focus rafforzato sull’unità e sulla mentalità vincente.

La prospettiva di Leao per la prossima stagione è chiara: “Sento che quest’anno il Milan sarà una squadra.” Ha riconosciuto la presenza di “giocatori importanti che possono fare la differenza”, ma ha ribadito con forza che “soprattutto ci sarà un grande spirito di squadra“. Le sue parole dipingono il quadro di un Milan determinato, che punta sulla compattezza e sulla mentalità collettiva per raggiungere i suoi obiettivi.