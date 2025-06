Leao Milan, i rossoneri non cambiano posizione! Pretendente avvisata, non ci sono discussioni

Leao Milan, il club rossonero non cambia posizione: il portoghese è considerato incedibile, Bayern Monaco avvisato

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha dato questo aggiornamento sul calciomercato Milan e in particolare sul tema Rafael Leao:

PAROLE – «Conferme sull’interessamento del Bayern Monaco per Leao, ma il Milan alza il muro, non vuole cedere Leao. Per il Milan è un pezzo fondamentale. Capiremo come si svilupperà questo tema, ma è giusto dire che il Bayern Monaco è molto attento alla situazione di Leao».