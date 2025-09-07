Leao Milan, si inizia a formare l’intesa con Nkunku: il francese ha raccontato un retroscena con il 10 rossonero. Le ultimissime notizie

Nkunku, uno degli acquisti di spicco dell’ultima sessione di calciomercato del Milan, ha rilasciato la sua prima intervista a DAZN, parlando del suo arrivo in rossonero e dei suoi primi contatti con i nuovi compagni di squadra. Tra i nomi menzionati, non poteva mancare quello di Rafael Leao, uno dei pilastri dell’attacco milanista. Il francese ha rivelato un dettaglio che potrebbe facilitare l’intesa in campo, ovvero la conoscenza della lingua.

“Ci siamo incontrati nello spogliatoio. Sa molto bene il francese, quindi possiamo parlare insieme“, ha dichiarato Nkunku.

Queste parole sono un segnale positivo. Spesso, l’affiatamento tra i giocatori si costruisce anche fuori dal rettangolo di gioco, e la possibilità di comunicare senza barriere linguistiche può accelerare notevolmente il processo. Leao, pur essendo portoghese, ha giocato in Francia con il Lille prima di approdare al Milan, e questo ha evidentemente affinato le sue competenze linguistiche. La fluidità nella comunicazione tra due giocatori chiave del reparto offensivo, come Nkunku e Leao, è fondamentale per la buona riuscita delle manovre d’attacco pensate dall’allenatore Allegri. L’alchimia tra i due potrebbe rivelarsi un fattore decisivo per il successo della squadra in questa stagione.

La dirigenza del Milan, guidata dal DS Tare, ha lavorato per costruire una rosa che potesse integrarsi al meglio. La scelta di giocatori come Nkunku non è stata fatta solo per le loro indubbie qualità tecniche, ma anche per la loro capacità di adattarsi a un nuovo contesto. La sinergia tra i nuovi arrivati e i veterani, come Leao, è essenziale per il successo del progetto rossonero.