Leao Milan, Marchegiani va controtendenza: «Non c’è da fare tanta poesia sulla prestazione di Leao, vi spiego anche il perché». Le ultime

Non tutti si uniscono al coro di elogi per Rafael Leao dopo la doppietta che ha portato il Milan in testa alla classifica. L’ex portiere e commentatore tecnico Luca Marchegiani ha fornito un punto di vista decisamente più critico, smontando l’eccessiva enfasi sulla prestazione del portoghese.

Il suo commento è stato lapidario: «Non c’è da fare tanta poesia sulla prestazione di Leao. Un tiro da fuori ed un rigore che non era rigore». Una frase che condensa due concetti fondamentali: la necessità di non esaltare un rendimento non eccelso e la conferma delle polemiche che hanno avvelenato la vittoria del Milan.

Mentre opinionisti come Luca Toni hanno riconosciuto a Leao il merito di aver «preso in mano questo Milan» dopo essere tornato nella sua posizione ideale, Marchegiani punta il dito sulla sostanza. Per l’ex portiere, il primo gol, pur pregevole, è solo «un tiro da fuori», e la seconda rete, che ha deciso il match, è frutto di un’evidente ingiustizia arbitrale. Questa posizione rafforza la bocciatura all’arbitro Marinelli e al VAR Abisso, già criticati aspramente da Il Corriere dello Sport.

Il commento di Marchegiani si allinea alla prudenza di Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa ha invitato tutti a non lanciare messaggi e a non «esaltarsi». Il Milan del DS Tare è una squadra concreta, che vince in emergenza, come dimostrato dalla menzione di Allegri sul «cuoco che fa con quello che trova nel frigorifero». Ma per vincere in modo convincente, secondo il parere di Marchegiani, è necessario che il suo giocatore di punta produca più di un singolo squillo e, soprattutto, che i risultati non siano viziati da episodi discutibili.

La sua analisi funge da bilancia, ricordando che nonostante il primato, la strada è lunga e il Milan deve ambire a prestazioni più complete per zittire i critici.