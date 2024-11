Leao Milan, portoghese ai margini! Ibrahimovic tranquillizza l’agente ma Fonseca tira dritto: la situazione

Leao Milan, l’esterno portoghese è ormai finito ai margini del club rossonero: Ibrahimovic lo rassicura ma per Fonseca è una riserva

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan è scoppiata la cosiddetta grana Leao.

Leao ha perso di nuovo il posto da titolare e va verso la panchina per Monza-Milan. Non riesce a dare a Fonseca quello che il tecnico chiede in termini di intensità nella fase difensiva: lo certificano i dati del gps. L’allenatore non è felice della situazione ma non può e non vuole cambiare atteggiamento. Il club ha spiegato al procuratore del portoghese che continua a considerarlo un patrimonio della società, ma che le scelte tecniche dipendono da Fonseca. I risultati daranno o meno ragione al tecnico portoghese.