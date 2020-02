Leao: problemi di modulo, Pioli non lo considera un top

Il portoghese si è arenato e fatica a imporsi, il modulo non aiuta

Non un periodo brillante per Rafael Leao. Il portoghese all’arrivo di Ibrahimovic aveva dimostrato un salto di categoria nelle sue prestazioni. Ora è calato, anche in allenamento. Pioli gli preferisce Rebic o Castillejo. Il nuovo modulo inoltre, non lo favorisce.

Rebic: 5 reti da inizio anno, il croato è indiavolato

Tutto un altro giocatore, nell’ultimo periodo. Ante Rebic sta finalmente dimostrando sul campo il suo valore. Giocatore di grande fisico, corsa e buona tecnica. Le reti non sono mancate. Alcune anche decisive. Avanti come questo spirito battagliero in campo.