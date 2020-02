Leao: top o flop? Il portoghese non gioca con il nuovo modulo

Il talento classe ‘99 piace ma non gioca, Pioli preferisci Rebic

Un momento complicato per Rafael Leao costretto da qualche settimana a guardare i compagni dalla panchina. Il cambio del modulo non ha favorito di certo il centravanti, sembra più ai margini del progetto. Pioli ha più fiducia in Rebic. Come dargli torto dopo le sei reti da inizio anno.

Serve un cambio di rotta non solo nel rendimento in campo

Oltre a essere più decisivo quando chiamato in causa, Leao secondo molti deve cambiare mentalità. In allenamento deve aumentare i giri e dare il massimo. È giovane e il talento per farlo non manca.