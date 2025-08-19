Leao Milan, Caressa lo esalta! Il noto telecronista ha detto sul suo cambio ruolo che… Ultimissime notizie sui rossoneri

Fabio Caressa, la voce narrante del calcio italiano, ha condiviso con la Gazzetta dello Sport le sue prime impressioni sulla nuova stagione di Serie A, che prenderà il via nel prossimo weekend. Con la sua consueta saggezza e un pizzico di cautela, il telecronista ha offerto un quadro generale che, a suo dire, appare ancora piuttosto confuso.

“Come mi sto preparando?”, ha esordito Caressa. “In estate fondamentalmente mi riposo, con un occhio alle amichevoli per capire come giocheranno le squadre e quale sviluppo possa avere la stagione”. Un approccio che sottolinea l’importanza di analizzare i primi movimenti sul campo, seppur in contesti non agonistici. Tuttavia, quest’anno la situazione si presenta diversa: “Devo dire che quest’anno mi sembra tutto molto confuso”, ha ammesso il giornalista, riflettendo sulle numerose variabili ancora in gioco. La chiave di lettura di Caressa è che “è impossibile fare una griglia di partenza”, soprattutto a causa di un mercato ancora in fermento.

Uno degli elementi di maggior incertezza è senza dubbio l’infortunio di Romelu Lukaku, un evento che ha complicato i piani dell’Inter e ha reso il pronostico ancora più difficile. Tra le squadre che si sono mosse meglio, Caressa ha un’idea chiara: “Il Napoli finora è la squadra che si è mossa meglio”. Un giudizio che premia la strategia del club partenopeo, capace di rinforzarsi con intelligenza.

Nonostante la confusione generale, il telecronista ha individuato un elemento di grande interesse nel Milan: “del Milan mi intriga il cambio di posizione di Leao“. Un’affermazione che suggerisce come le scelte tattiche degli allenatori possano essere la vera chiave per il successo, più che i semplici acquisti. Per Caressa, Juve e Inter “devono completarsi”, sottolineando come le due potenze del calcio italiano abbiano ancora lacune da colmare per essere competitive al massimo livello.