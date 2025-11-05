Leao Milan, Callegari netto sul portoghese! E sul match con l’Atalanta si chiede… Dichiarazioni. Segui le ultimissime

La prestazione travolgente di Rafael Leão, l’ala portoghese e stella del Milan, contro la Roma (vinta 1-0 con un suo assist decisivo per la rete di Pavlovic), ha riacceso il dibattito sulla sua continuità. Massimo Callegari, telecronista e conduttore di SportMediaset, ha voluto inviare un messaggio diretto al numero 10 rossonero tramite la pagina Instagram della sua rete, sollevando il “mistero” della sua incostanza ad alti livelli.

🤔 Il “Perché” dell’Incostanza: Il Messaggio di Callegari

L’intervento di Callegari si concentra sul divario di rendimento mostrato dal talento portoghese tra le grandi sfide e le partite meno brillanti. “Caro Leão, perché giochi così solamente in alcune occasioni? Perché hai giocato così solamente contro la Roma e non a Bergamo? Perché hai mostrato questa cattiveria, questa esplosività con la Roma e non contro l’Atalanta?”, si è domandato in modo diretto il giornalista.

Questo alto e basso di prestazioni, secondo l’opinione del conduttore Mediaset, è ciò che frustra maggiormente i suoi ammiratori e gli estimatori del Diavolo. L’esterno d’attacco, infatti, “dimostri di avere tutto quello che serve per diventare un super top player“.

👑 L’Ossessione di Ronaldo: La Chiave Mancante

Secondo Massimo Callegari, la risposta a questa instabilità emotiva e tecnica risiede in un fattore mentale. Il campione rossonero sembra mancare di “la cosa più importante: l’ossessione“.

Questa “ossessione” è l’elemento che da sempre contraddistingue il suo illustre connazionale e modello: Cristiano Ronaldo, l’attaccante universalmente riconosciuto per la sua disciplina e fame agonistica ineguagliabili. Per fare il salto di qualità definitivo, Leão deve trasformare il suo innegabile talento in una costanza maniacale.

L’articolo di Callegari si conclude con un avvertimento diretto per il giocatore: “Non troverai ancora tanti allenatori che ti difendono a oltranza come Allegri ha fatto dopo Bergamo“. L’allenatore livornese, Massimiliano Allegri (il nuovo tecnico del Milan), ha sempre avuto un approccio protettivo con i suoi talenti, ma il tempo delle attenuanti potrebbe finire presto.

Il nuovo Direttore Sportivo del club di via Aldo Rossi, Igli Tare, l’ex dirigente sportivo noto per la sua gestione ferrea, osserverà da vicino la crescita del fuoriclasse portoghese, cercando di trasformare la sua potenza in rendimento continuo a beneficio dei rossoneri.