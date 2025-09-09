Leao Milan, il portoghese scenderà regolarmente in campo contro il Bologna? Da Milanello filtra questo. Le ultimissime notizie

Mentre la sosta per le Nazionali volge al termine, i riflettori si riaccendono sul Milan di Massimiliano Allegri, che torna ad allenarsi a Milanello in vista della cruciale sfida di domenica a San Siro contro il Bologna. La partita, vista come uno scontro diretto, presenta diversi interrogativi, specialmente per quanto riguarda l’attacco, dove quattro giocatori si contendono due posti da titolare.

Leao: il grande punto interrogativo

Il dubbio più grande per il Diavolo riguarda Rafael Leao. L’attacco rossonero, che quest’anno conta sulla velocità del portoghese e del nuovo acquisto Christopher Nkunku, si interroga sulle condizioni di Leao. La domanda che tutti si fanno, come riportato anche dal Corriere dello Sport, è se valga la pena rischiarlo contro il Bologna. Riuscirà a recuperare in tempo per la partita? Sarà almeno convocato per subentrare a gara in corso? La risposta dipenderà esclusivamente dagli allenamenti dei prossimi giorni. La sua presenza, anche se part-time, sarebbe un’aggiunta fondamentale per la squadra.

Nel frattempo, Christopher Nkunku lavora per ritrovare la forma migliore dopo un periodo di stop e difficilmente partirà titolare.

Le alternative: Pulisic e Gimenez

In caso di assenza o di un impiego limitato di Leao e Nkunku, i due “americani” Christian Pulisic e Santiago Gimenez sono le opzioni più probabili. Entrambi hanno già giocato dall’inizio nelle prime due giornate di campionato. Pulisic ha dimostrato di essere una garanzia, mentre Gimenez è alla ricerca di una rivincita dopo un’estate turbolenta. Tuttavia, il loro rientro è posticipato a giovedì a causa degli impegni con le rispettive nazionali (Stati Uniti e Messico), riducendo il tempo a disposizione per prepararsi alla partita.

Tare, il direttore sportivo del Milan, e Allegri dovranno prendere decisioni importanti sull’assetto offensivo in vista di questa partita. La loro gestione della situazione sarà cruciale per il risultato finale.