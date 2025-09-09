News
Leao Milan, il portoghese scenderà regolarmente in campo contro il Bologna? Da Milanello filtra questo
Leao Milan, il portoghese scenderà regolarmente in campo contro il Bologna? Da Milanello filtra questo. Le ultimissime notizie
Mentre la sosta per le Nazionali volge al termine, i riflettori si riaccendono sul Milan di Massimiliano Allegri, che torna ad allenarsi a Milanello in vista della cruciale sfida di domenica a San Siro contro il Bologna. La partita, vista come uno scontro diretto, presenta diversi interrogativi, specialmente per quanto riguarda l’attacco, dove quattro giocatori si contendono due posti da titolare.
Leao: il grande punto interrogativo
Il dubbio più grande per il Diavolo riguarda Rafael Leao. L’attacco rossonero, che quest’anno conta sulla velocità del portoghese e del nuovo acquisto Christopher Nkunku, si interroga sulle condizioni di Leao. La domanda che tutti si fanno, come riportato anche dal Corriere dello Sport, è se valga la pena rischiarlo contro il Bologna. Riuscirà a recuperare in tempo per la partita? Sarà almeno convocato per subentrare a gara in corso? La risposta dipenderà esclusivamente dagli allenamenti dei prossimi giorni. La sua presenza, anche se part-time, sarebbe un’aggiunta fondamentale per la squadra.
Nel frattempo, Christopher Nkunku lavora per ritrovare la forma migliore dopo un periodo di stop e difficilmente partirà titolare.
Le alternative: Pulisic e Gimenez
In caso di assenza o di un impiego limitato di Leao e Nkunku, i due “americani” Christian Pulisic e Santiago Gimenez sono le opzioni più probabili. Entrambi hanno già giocato dall’inizio nelle prime due giornate di campionato. Pulisic ha dimostrato di essere una garanzia, mentre Gimenez è alla ricerca di una rivincita dopo un’estate turbolenta. Tuttavia, il loro rientro è posticipato a giovedì a causa degli impegni con le rispettive nazionali (Stati Uniti e Messico), riducendo il tempo a disposizione per prepararsi alla partita.
Tare, il direttore sportivo del Milan, e Allegri dovranno prendere decisioni importanti sull’assetto offensivo in vista di questa partita. La loro gestione della situazione sarà cruciale per il risultato finale.