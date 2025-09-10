Leao Milan, niente Bologna per il portoghese! L’infortunio non gli permette di rientrare in gruppo. Segui le ultimissime

arrivano buone notizie da Milanello per il Milan e per i suoi tifosi. Il talentuoso attaccante portoghese Rafael Leão si avvia con ogni probabilità a saltare anche la partita contro il Bologna, il primo vero big match di questa stagione in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro. Se la previsione venisse confermata, si tratterebbe della terza assenza consecutiva in campionato per il numero 10 rossonero, un duro colpo per la squadra di mister Massimiliano Allegri.

La storia dell’infortunio e la difficile guarigione

L’infortunio di Leão risale ai primi minuti della stagione. Dopo aver segnato il suo primo gol stagionale contro il Bari, il portoghese ha avvertito un fastidio al polpaccio destro ed è stato costretto a lasciare il campo. Gli esami strumentali effettuati nei giorni successivi avevano evidenziato una semplice elongazione muscolare, escludendo per fortuna una lesione più grave. Nonostante la diagnosi apparentemente non preoccupante, il recupero si sta rivelando più lungo e complicato del previsto.

Dopo aver saltato la prima gara di campionato contro la Cremonese, dove la sua assenza è stata avvertita pesantemente in termini di imprevedibilità e concretezza, l’attaccante del Diavolo era stato in forte dubbio anche per la trasferta di Lecce. Per evitare rischi e permettergli di recuperare al meglio, la sua convocazione è stata evitata anche per quella partita, così come quella con la sua nazionale. Leão ha passato i giorni della sosta a Milanello, lavorando intensamente per rimettersi in sesto, ma il problema al polpaccio non sembra essersi risolto del tutto.

Un’assenza pesante per il primo test stagionale

Con l’inizio del campionato e le prime due giornate, i rossoneri hanno avuto modo di dimostrare il loro potenziale offensivo, ma l’assenza del loro giocatore più decisivo si è fatta sentire. Saltare un match così importante come quello contro il Bologna, che ha dimostrato di essere una squadra solida e ben organizzata, costringerà il tecnico Allegri a rivedere i suoi piani tattici. Senza la sua stella, il Milan dovrà fare a meno della sua principale fonte di creatività e pericolosità, rendendo la sfida ancora più complessa. L’intero ambiente milanista incrocia le dita, sperando che il recupero di Leão si concretizzi al più presto, per evitare che la sua assenza si prolunghi ulteriormente in un periodo cruciale della stagione.