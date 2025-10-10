Connect with us

Leao Milan, Biasin non ha dubbi: «Tutti lo criticano ma a fine stagione i suoi numeri diranno che…»

Camarda, sentite Pafundi: «Sta battendo ogni record. Penso non sia stato facile gestire la pressione»

Benitez: «Il Milan può giocarsi lo Scudetto, ha un grande vantaggio»

Pellegatti: «Mi sembra improponibile paragonare Camarda con Pio Esposito»

Bargiggia attacca Milan e Allegri: «Hai Ricci, pagato 30 milioni di euro e fai giocare uno che ha 40 anni»

3 giorni ago

Biasin

Leao Milan, Fabrizio Biasin, noto giornalista, è convinto che i numeri del portoghese a fine stagione daranno ragione al classe ’99

Il dibattito su Rafael Leão continua ad essere il più acceso a Milanello. Dopo la dura reprimenda di Massimiliano Allegri e le critiche sul suo atteggiamento, interviene a difesa del portoghese Fabrizio Biasin nel suo editoriale su TMW, denunciando un eccessivo accanimento mediatico sul numero 10 rossonero.

Biasin inizia il suo commento in modo sarcastico, sottolineando come a Leão venga imputato ogni genere di problema: «Qualunque cosa accada sul pianeta Terra è colpa del portoghese, fosse anche la fame nel mondo».

Critica Pretestuosa e Ritorno Alla Forma

Il giornalista ammette che a Leão vengano “rotte le balle quando sbaglia e ci sta”, ma evidenzia che l’eccesso di critica rasenta l’esagerazione, anche per episodi esterni al campo come i social media. Biasin rigetta con forza l’idea che il problema dell’attaccante sia l’atteggiamento:

«Pensare che a Torino abbia sbagliato atteggiamento è pretestuoso, al limite deve entrare in forma, che è questione assai diversa».

Secondo Biasin, la chiave di lettura è la condizione fisica e non la mentalità o la disponibilità. Egli sottolinea che Leão, pur non essendo al massimo della forma, è riuscito comunque a crearsi tre occasioni da gol contro la Juventus. Un dato che porta a una riflessione ottimista: «Se al 50% della condizione riesce ad avere 3 occasioni da gol, beh, chissà quando starà meglio».

Leão Ha Risolto I Problemi, Non Li Ha Creati

Biasin difende il passato di Leão al Milan, ricordando il suo ruolo cruciale nei successi del club: «Leao nella sua esperienza milanese non ha creato problemi, semmai li ha risolti».

