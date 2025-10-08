Leao Milan, Biasin non ha dubbi: «Tutti lo criticano ma a fine stagione i suoi numeri diranno che...»

Leao Milan, Fabrizio Biasin, noto giornalista, è convinto che i numeri del portoghese a fine stagione daranno ragione al classe ’99

Il dibattito su Rafael Leão continua ad essere il più acceso a Milanello. Dopo la dura reprimenda di Massimiliano Allegri e le critiche sul suo atteggiamento, interviene a difesa del portoghese Fabrizio Biasin nel suo editoriale su TMW, denunciando un eccessivo accanimento mediatico sul numero 10 rossonero.

Biasin inizia il suo commento in modo sarcastico, sottolineando come a Leão venga imputato ogni genere di problema: «Qualunque cosa accada sul pianeta Terra è colpa del portoghese, fosse anche la fame nel mondo».

Critica Pretestuosa e Ritorno Alla Forma

Il giornalista ammette che a Leão vengano “rotte le balle quando sbaglia e ci sta”, ma evidenzia che l’eccesso di critica rasenta l’esagerazione, anche per episodi esterni al campo come i social media. Biasin rigetta con forza l’idea che il problema dell’attaccante sia l’atteggiamento:

«Pensare che a Torino abbia sbagliato atteggiamento è pretestuoso, al limite deve entrare in forma, che è questione assai diversa».

Secondo Biasin, la chiave di lettura è la condizione fisica e non la mentalità o la disponibilità. Egli sottolinea che Leão, pur non essendo al massimo della forma, è riuscito comunque a crearsi tre occasioni da gol contro la Juventus. Un dato che porta a una riflessione ottimista: «Se al 50% della condizione riesce ad avere 3 occasioni da gol, beh, chissà quando starà meglio».

Leão Ha Risolto I Problemi, Non Li Ha Creati

Biasin difende il passato di Leão al Milan, ricordando il suo ruolo cruciale nei successi del club: «Leao nella sua esperienza milanese non ha creato problemi, semmai li ha risolti».

Nonostante le critiche che continueranno ad arrivare, Biasin si schiera dalla parte del giocatore, convinto che alla fine saranno i numeri a dargli ragione e a far svanire il “trattamento ruvido” che Allegri sta utilizzando per scuoterlo.

La speranza di Biasin è che la sosta per le Nazionali sia servita a Leão per ritrovare la condizione ottimale, in modo da poter dimostrare in campo, a partire dalla sfida contro l’ex Stefano Pioli e la Fiorentina, che il suo talento è pienamente al servizio della corsa Scudetto del Milan.